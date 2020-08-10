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РБК
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

Банк России продлил часть введенных на фоне пандемии антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября, говорится в сообщении на сайте регулятора. В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года.В источнике
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РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБК10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новости10:18
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфакс10:49
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русском10:08
News.ru

ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков

News.ru09:47
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известия09:43
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАСС12:15

Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что нашёл видеозапись первых минут после аварии, на которой видно, что артист после происшествия находился на месте водителя.
RT на русском12:00
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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