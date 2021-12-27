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ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Центробанк не планирует вводить для банков новую отчетность о переводах между физлицами.
Ведомости
В ЦБ в свою очередь пояснили, что регулятор будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
ТАСС
По данным источников газеты на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные о всех p2p-транзакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
ТАСС
Банк России не заинтересован в контролировании переводов между физическими лицами.
ФАН

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