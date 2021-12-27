По данным источников газеты на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные о всех p2p-транзакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России несколько превысит 8%. Она отметила, что это среднее значение по многим группам товаров, а цены по некоторым группам, в частности на продукты питания, выросли больше этого показателя.
"Газпром" с 22 декабря работает в режиме осенне-зимних максимумов из-за аномальных холодов, в частности суточный отбор из российских подземных хранилищ идет на максимальном уровне за последние пять лет, сообщила компания.