Работа будет направлена на выявление зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка.
По данным источников газеты на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные о всех p2p-транзакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
Первоуральский городской суд приговорил к одному году условного заключения женщину за использование пиратской версии программы 1С на рабочем месте, сообщает портал Znak со ссылкой на слова ее адвоката.