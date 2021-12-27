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ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, сообщила пресс-служба ЦБ.
Ведомости
Работа будет направлена на выявление зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка.
НТВ
Регулятор отметил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.
Lenta.ru
По данным источников газеты на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные о всех p2p-транзакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора
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