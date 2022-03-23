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ЦБ опроверг сообщение Bloomberg о намерении Набиуллиной уйти в отставку

В Банке России опровергли сообщение агентства Bloomberg о якобы планируемом увольнении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности»,- передает ТАСС со ссылкой на сообщение Банка России.
Бизнес журнал
Председатель ЦБ РФ назначается Госдумой большинством голосов.
Интерфакс
18 марта президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.
RT на русском
После начала спецоперации на Украине Набиуллина записал обращение к сотрудникам Центробанка. где заявила, что экономика страны столкнулась с «экстремальной» ситуацией и что «мы все хотели бы, чтобы такого не произошло».
Телеканал 360°

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ЦБ опроверг сообщение Bloomberg о намерении Набиуллиной уйти в отставку
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