В Банке России опровергли сообщение агентства Bloomberg о якобы планируемом увольнении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности»,- передает ТАСС со ссылкой на сообщение Банка России.
После начала спецоперации на Украине Набиуллина записал обращение к сотрудникам Центробанка. где заявила, что экономика страны столкнулась с «экстремальной» ситуацией и что «мы все хотели бы, чтобы такого не произошло».
"Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине", - сказал Конашенков.