Будьте в Плюсе

ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля

О том, что ЦБ начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, в понедельник написала газета "Ведомости
" со ссылкой на источники.
Интерфакс
По словам близкого к правительству собеседника, спроса на валюту, сопоставимого с экспортной выручкой, на рынке не появилось, и ЦБ начал проводить «квазиинтервенции».
РБК
Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
Интерфакс
На открытии торгов на Мосбирже 23 мая рубль укрепляется к основным иностранным валютам, доллар опустился ниже 59 рублей, евро торгуется на уровне 61,7 рубля.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ опроверг информацию о покупке валюты у экспортеров для сдерживания роста рубля
ТАСС04:12
ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления
Ведомостивчера в 16:23
Самое цитируемое
Центробанк России опроверг сообщения СМИ о возобновлении покупок валюты через посредников
РИА Новости04:36
ЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания курса рубля
РБК04:19
ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания курса рубля
Ведомости04:40
ЦБ отрицает возобновление закупок валюты
Коммерсантъ03:52
ЦБ опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания курса рубля
ФАН03:51
ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля
Интерфакс03:43

Интересное

Минобороны России заявило об уничтожении подразделения гаубиц М-777, поставленных США

Российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение буксируемых гаубиц «М-777» американского производства на территории Украины.
Lenta.ru02:10

Представитель BMW Неделькович заявил о риске остановки производства без российского газа

Немецкая автомобильная промышленность может испытать серьезные трудности в случае перебоя или прекращения поставок газа из России, заявил в интервью Reuters член совета директоров BMW Милан Неделькович.
РИА Новости04:57

Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия по защите Тайваня

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 23 мая, заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения».
Известия02:36

МИД: Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине, изучает этот план, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новости05:54

Baza: сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество

Сын политика Владимира Жириновского и экс-вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев, по предварительным данным, полностью сменил имя, фамилию и отчество.
Газета.Ru04:49

Мэр Нью-Йорка Адамс ввел чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition.
РИА Новости04:17

Пресс-секретарь Путина Песков назвал позицию Польши оголтелой и на уровне сумасшествия

Польша занимает в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа" вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:52

Замглавы МИД Руденко допустил возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с "Азовстали".
РИА Новости05:09

СБУ заявила, что Медведчук дал показания против Порошенко в деле о нефтепроводе

Украинский политик Виктор Медведчук, который был задержан Службой безопасности Украины (СБУ), дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по делам о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара - Западное направление" и о поставках угля из Луганской и Донецкой народных республик.
ТАСС04:30

Миллиардер Олег Дерипаска назвал ядерную войну коллективным самоубийством

"Коллективное самоубийство", как Сахаров называл любую ядерную войну — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть.
Lenta.ru05:38