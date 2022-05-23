ИнтерфаксЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубляО том, что ЦБ начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, в понедельник написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники.ИнтерфаксКурс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.ИнтерфаксНа открытии торгов на Мосбирже 23 мая рубль укпрепляется к основным иностранным валютам, доллар опустился ниже 59 рублей, евро торгуется на уровне 61,7 рубля.РИА НовостиПо информации ТАСС, Минфин и Банк России подготовили предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%.ТАССЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаРБКАбзацRT на русскомРЕН ТВНТВПетербургский дневникГазета.RuИзвестияРоссийская газетаНациональная служба новостейInfinicaЯмал-МедиаLife.ruThe Moscow PostФАНПодробнее о событииЦБ отрицает возобновление закупок валютыКоммерсантъ03:52ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепленияВедомостивчера в 16:23Самое цитируемоеЦБ опроверг данные о закупке валюты для сдерживания курса рубляРБК04:19ЦБ опроверг информацию о покупке валюты у экспортеров для сдерживания роста рубляТАСС04:12ЦБ России опроверг данные о тайной покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубляLenta.ru03:59Центробанк России опроверг сообщения СМИ о возобновлении покупок валюты через посредниковРИА Новости04:36ЦБ опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания курса рубляФАН03:51ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубляИнтерфакс03:43Показать ещёОценить309Поделиться