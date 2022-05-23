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ЦБ опроверг сообщения о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля

О том, что ЦБ начал покупать валюту у экспортеров через других участников рынка, в понедельник написала газета "Ведомости
" со ссылкой на источники.
Интерфакс
Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
Интерфакс
На открытии торгов на Мосбирже 23 мая рубль укпрепляется к основным иностранным валютам, доллар опустился ниже 59 рублей, евро торгуется на уровне 61,7 рубля.
РИА Новости
По информации ТАСС, Минфин и Банк России подготовили предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%.
ТАСС

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ЦБ отрицает возобновление закупок валюты
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