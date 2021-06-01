Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Сборная России разгромила команду Белоруссии (6:0) и стала победителем группы А. В четвертьфинале мирового первенства команда Валерия Брагина встретится с Канадой, прошедшей в эту стадию благодаря победе Германии над Латвией в основное время.