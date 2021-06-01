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ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке.
РБК
В список включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
ПРАЙМ
Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга (в том числе сканирование интернета), а также на основе обращений граждан и организаций.
Финмаркет
В список вошли компании, которые были выявлены начиная с 2020 года.
Телеканал 360°

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