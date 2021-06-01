ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний
Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В список включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга (в том числе сканирование интернета), а также на основе обращений граждан и организаций.