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Экономика

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Если компания из черного списка захочет обжаловать попадание в него, у Банка России есть регламент взаимодействия с ней, уточнил Лях. В 2020 году ЦБ выявил 821 организацию, которая занималась нелегальным кредитованием.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан.Коммерсантъ

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ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний

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