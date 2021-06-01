ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний
Если компания из черного списка захочет обжаловать попадание в него, у Банка России есть регламент взаимодействия с ней, уточнил Лях. В 2020 году ЦБ выявил 821 организацию, которая занималась нелегальным кредитованием.В источнике
Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан.Коммерсантъ