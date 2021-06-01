Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке.
РБК
В список ЦБ сейчас входят свыше 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в чьей деятельности регулятор увидел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
ТАСС
В перечень вошли компании, выявленные с 2020 года.
ТАСС
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Forex Club, Alpari и Antares попали в «черный список» Банка России

ПРАЙМ09:28

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

RT на русском06:35

ЦБ начал публиковать списки компаний с признаками нелегальной деятельности

ТАСС04:54

ЦБ назвал нелегальные компании

Lenta.ru05:21

ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний

Коммерсантъ05:03

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

РИА Новости06:27

В черный список ЦБ попали представители криптоиндустрии

РБК06:40
Интересное

Правила Евро-7 могут убить двигатель внутреннего сгорания к 2026 году

Предложения консорциума Европейской комиссии по сверхнизким выбросам транспортных средств (Clove) инженерных консультантов могут означать конец двигателей внутреннего сгорания, в том числе в гибридных авто.
CarsWeek.ruвчера в 07:10

Против жены экс-главы Серпуховского района Шестуна завели уголовное дело

Супруга осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна сообщила РИА Новости, что она и тесть бывшего чиновника стали фигурантами уголовного дела о "незаконных действиях с арестованным имуществом".
РИА Новости09:42

Группа сенаторов США на следующей неделе встретится в Литве с Тихановской

Группа сенаторов Конгресса США от обеих партий в свете инцидента с самолетом компании Ryanair планирует на следующей неделе посетить Литву и встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
ТАСС30 мая в 00:04

Лидера запрещенного в РФ меджлиса крымских татар заочно осудили на шесть лет колонии

Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу председателя запрещенного в России экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, организовавшего беспорядки в 2014 году.
ТАСС04:51