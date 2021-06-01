ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний
Банк России начал раскрывать перечень компаний, уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В список ЦБ сейчас входят свыше 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в чьей деятельности регулятор увидел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.