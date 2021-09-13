Блумберг - Медиакомпания, связанная с Гу Вэнгуи и изгнанным китайским бизнесменом Стивом Бэнноном, была среди компаний, которые предложили заплатить более 539 миллионов долларов за урегулирование заявлений регулятора США о том, что компании незаконно продали акции.
По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, после провала американцев в Афганистане Соединенные Штаты рискуют лишиться мирового лидерства, передает издание «Экономика сегодня».