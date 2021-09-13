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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 14 сентября

Официальный курс американской валюты ЦБ установил на уровне 73,08 руб.
9111.ru
Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
Экономика сегодня
Биржевой курс доллара к рублю по состоянию на 14:17 по московскому времени составляет 72,9740 доллара, что на 0,29% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.
Экономика сегодня
Официальный курс евро понижен на 3,28 коп., до 86,115 рубля.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 сентября в размере 72,76 руб., евро - 86,1478 руб
Финмаркет11 сентября в 02:22
ЦБ установил курс доллара и евро на 14 сентября
РБК Инвестиции06:21
Курсы валют ЦБ РФ на 11 сентября: 72,7600 руб/доллар США и 86,1478 руб/евро
SIA.ru11 сентября в 07:00
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 14 сентября
9111.ru08:02
Стал известен курс доллара на выходные
Stolica58.ru10 сентября в 23:00

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