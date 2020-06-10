Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 10 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 10 июня

Энергетика Минск потребовал пересмотра цен на российский газ Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. 1K

Спорт Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 133

Здоровье Под Белгородом 17 медработников больницы заражены коронавирусом Как сообщили на очередном брифинге по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, на 10 июня, кроме медиков в белгородской больнице, в Белгороде заразились два врача-лаборанта, которые работали в центре СПИД, где горожанам можно было пройти тест на коронавирус. 6

Политика Россия опустилась в рейтинге миролюбивых стран Свой вклад внесло и предстоящее голосование по поправкам. Россия оказалось на 10-ом месте с конца в "Глобальном рейтинге миролюбия". 284

Происшествия СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 208

Общество В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса. 24

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 1,2K

Энергетика Запасы нефти в США достигли исторического рекорда Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года. 1

Общество На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.

Наука Нашли предшественника Великой китайской стены Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены. 21

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 10

Футбол Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть» Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.

Происшествия Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. 3

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 185

Общество МЧС предупредило о грозе и граде в Москве ГУ МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и дожде с градом, которые ожидаются в столице вечером 9 июня. 82

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 21

Политика Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости". 7

Общество Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить «Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения». 1,2K