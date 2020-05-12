Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая. Курс доллара понизился на 43,99 копейки, составив 73,4326 рубля (73,8725 рубля на 12 мая). Курс евро снизился на 56,45 копейки до 79,4394 рубля (с 80,0039 рубля на 12 мая).

Официальный курс доллара снизился на 44 копейки, евро — на 56

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Хоккей Шипачев признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев был признан лучшим хоккеистом прошедшего сезона.

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