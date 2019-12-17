Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняЦБ объявил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря

Доллар подешевел на 23,6 копейки – до 62,5326 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 18 декабря. Курс евро по сравнению с показателем на вторник снизился на 26,3 копейки – до 69,6801 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 декабря в размере 62,5326 руб

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ЦБ РФ повысил курс доллара на вторник до 62,77 рубля

Московский Комсомолецвчера в 20:00

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ЦБ понизил на 18 декабря курс доллара до 62,53 рубля

ТАСС05:56

Официальные курсы доллара и евро понижены почти одинаково

Росбалт06:00
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Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
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Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

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Слово и Дело вчера в 04:10
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Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.
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Основанием для критики в адрес исполнительницы шансона стали появившееся в Сети свежие снимки Любови, сделанные крупным планом.
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Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

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В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

Создание независимого оператора требовалось из-за норм Третьего энергетического ЕС, которые предписывали разделить функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.
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Страховщики назвали цифру в новой строчке ЕПД Полис страхования жилья от ЧС в среднем по стране будет стоить 430 руб. при оценочной стоимости жилого помещения в 2,05 млн руб.
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Проверка на вменяемость историка Соколова завершится к концу года

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения.
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

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На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

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