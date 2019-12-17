Доллар подешевел на 23,6 копейки – до 62,5326 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 18 декабря. Курс евро по сравнению с показателем на вторник снизился на 26,3 копейки – до 69,6801 рубля.

ЦБ объявил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря

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