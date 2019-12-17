Финансы
Экономика сегодняЦБ объявил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря
Доллар подешевел на 23,6 копейки – до 62,5326 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 18 декабря. Курс евро по сравнению с показателем на вторник снизился на 26,3 копейки – до 69,6801 рубля.
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Политика
Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.
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Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Армия и оружие
В США разрабатывают ракету, способную преодолеть российскую ПВО
Ракета класса "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM), разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, будет способна преодолевать российскую систему ПВО.
Общество
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Авто
Porsche Macan GTS стал немного мощнее
Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
Спорт
В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
Политика
Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины
Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Экономика
Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.
Здоровье
Врачи назвали недооцененные факторы развития рака
Речь идет на профессиональной деятельности больных. Как сообщает ToDay News Ufa, этот фактор рассматривался на примере рака мочевого пузыря.
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом
Основанием для критики в адрес исполнительницы шансона стали появившееся в Сети свежие снимки Любови, сделанные крупным планом.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Создание независимого оператора требовалось из-за норм Третьего энергетического ЕС, которые предписывали разделить функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.
Экономика
Страховщики назвали цифру в новой строчке ЕПД
Страховщики назвали цифру в новой строчке ЕПД Полис страхования жилья от ЧС в среднем по стране будет стоить 430 руб. при оценочной стоимости жилого помещения в 2,05 млн руб.
Происшествия
Проверка на вменяемость историка Соколова завершится к концу года
Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Единоборства
Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC
Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» укрепил свои позиции в рейтинге UFC легчайшего веса.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая борется с болезнью
Помимо деятельности в театре и кино, Юлия снимает программу «Сладкое-Соленое» для YouTube и развивает проект «Высоцкая Life».
Политика
В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе
6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.