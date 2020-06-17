Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 18 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Общество
Синоптики предупредили о грозе с градом в Москве
МЧС предупреждает о надвигающейся грозе с градом в Москве.
RT на русском вчера в 06:39
Общество
Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19
Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке
Звезда Голливуда сделал предложение свое новой избраннице Эмме Крокдал.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
Кино
Зои Кравиц рассказала, каким Бэтменом будет Роберт Паттинсон
iReactor вчера в 06:23
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Футбол
«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ со счетом 10:1
В матче в матче Российской премьер-лиги «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Дождь вчера в 16:25
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Энергетика
В Углегорске обсуждают субсидии для перевода транспорта на газ
Размер субсидии для возмещения затрат, связанных с переоборудованием транспортных средств на газомоторное топливо, составляет 70% от стоимости установки специализированного оборудования без НДС, но не более 150 тысяч рублей на одно автотранспортное средство и не более 1,5 миллиона рублей одному субъекту в течение финансового года.
Сахалин.Инфо 02:28
Общество
«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
РИА Новости 02:32
Шоу-бизнес
Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
iReactor вчера в 09:24
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
РИА Новости 00:37
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
Политика
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
РИА Новости вчера в 13:21
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Происшествия
Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане
«Каркаралинский район, Тегисшилдикский сельский округ, возле села Жарлы, на озере Кайындыколь в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей», - уточнили в департаменте.
Московский Комсомолец 01:59
Политика
Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Общество
Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес
Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Американский актер, певец и диджей (под именем Ansølo) Энсел Эльгорт известен ролями в фильмах «Дивергент», «Малыш на драйве», «Виноваты звезды», «Щегол» и«Клуб миллиардеров».
ФАН 00:56