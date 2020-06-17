Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 июня

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 18 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Росси стабилизировался курс доллара

Кузбасс Сегодня16 июня в 18:30

Новости курса валют: доллар и евро падают 18 июня

Свободная Пресса18 июня в 04:25

Курс валют на 18 июня: доллар и евро падают

Телеканал 360°17 июня в 07:55

Курсы доллара и евро снизились

News.ru17 июня в 03:36

Курс рубля к доллару на сегодня, 17 июня: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат17 июня в 02:30

Определен коридор курсов доллара и евро на первые дни июля

Российская газета16 июня в 23:00

Курсы доллара и евро на 19 июня

Банки.рувчера в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
6,3K
Общество

Синоптики предупредили о грозе с градом в Москве

МЧС предупреждает о надвигающейся грозе с градом в Москве.
RT на русском вчера в 06:39
48
Общество

Скончались ещё пять челябинцев с COVID-19

Челябинск, 20 июня 2020, 09:21 — REGNUM В Челябинской области 19 июня умерли ещё пять человек, у которых был диагностирован COVID-19.
REGNUM 02:21
3
Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке

Звезда Голливуда сделал предложение свое новой избраннице Эмме Крокдал.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
1
Кино

Зои Кравиц рассказала, каким Бэтменом будет Роберт Паттинсон

iReactor вчера в 06:23
5
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером

Известия вчера в 23:33
297
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
52
Происшествия

Пожар в ангаре завода на севере Москвы локализован

Интерфакс 01:56
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
1,7K
Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
58
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
229
Футбол

«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ со счетом 10:1

В матче в матче Российской премьер-лиги «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Дождь вчера в 16:25
4
Политика

Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине

Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
14
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,6K
Энергетика

В Углегорске обсуждают субсидии для перевода транспорта на газ

Размер субсидии для возмещения затрат, связанных с переоборудованием транспортных средств на газомоторное топливо, составляет 70% от стоимости установки специализированного оборудования без НДС, но не более 150 тысяч рублей на одно автотранспортное средство и не более 1,5 миллиона рублей одному субъекту в течение финансового года.
Сахалин.Инфо 02:28
1,7K
Общество

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

РИА Новости 02:32
8
Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor вчера в 09:24
3,5K
Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»

Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
РИА Новости 00:37
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
162
Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
107
Политика

В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов

Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
РИА Новости вчера в 13:21
Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 17 июня в 11:43
7
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1,3K
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Происшествия

Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане

«Каркаралинский район, Тегисшилдикский сельский округ, возле села Жарлы, на озере Кайындыколь в результате разряда молнии погибло 69 голов лошадей», - уточнили в департаменте.
Московский Комсомолец 01:59
Политика

Премьер-министр Армении не приедет на парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование Парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МонаВиста вчера в 12:00
391
Общество

В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
46
Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
105
Общество

Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай

Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
РИА Новости 01:44
14
Шоу-бизнес

Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Американский актер, певец и диджей (под именем Ansølo) Энсел Эльгорт известен ролями в фильмах «Дивергент», «Малыш на драйве», «Виноваты звезды», «Щегол» и«Клуб миллиардеров».
ФАН 00:56
5
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное