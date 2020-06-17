Курс доллара снизился на 0,27% — до 69,48 рубля. Европейская валюта упала на 0,66% — до 78,38 рубля. Об этом в четверг, 18 июня, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Рубль укрепился к доллару и евро

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