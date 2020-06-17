Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 18 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 18 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Здоровье
Диетолог рассказала, как избавить от жира на животе
Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что для уменьшения запасов жировых отложений в области живота следует добавить в рацион полиненасыщенные жирные кислоты: растительные масла, морскую рыбу и орехи, сообщает «МедикФорум».
Газета Кемерова 16:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Политика
В США согласились с предложением главы МИД Литвы по ядерному оружию РФ
Ранее в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в Twitter, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать весь ядерный арсенал Китая и России.
Известия 20:58
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Общество
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля
Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля.
ТАСС 19:18
Политика
Болтон: Трамп заявлял Ким Чен Ыну о готовности отмены санкций ООН
Global Look Press Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре в 2014 году с лидером КНДР Ким Чен Ыном отмечал, что открыт для отмены введенных ООН санкций против Северной Кореи и готов подумать над этим.
РЕН ТВ 20:49
Футбол
«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»
Bobsoccer 14:08
Общество
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Армия и оружие
Пентагон выложил новые снимки бомбардировщика ВКС в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотографии, которые, с точки зрения американских военных, доказывают переброску самолетов ВКС в Ливию.
Утро.ru вчера в 11:02
Общество
Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил введенное ранее ограничение на продажу алкоголя после 19 часов вечера.
Политсовет 07:47
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов
Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Технологии
Павел Дуров призывает пользователей игнорировать Apple и Google
Миллиардер Павел Дуров призывает пользователей игнорировать Apple и Google, а приложения на свои устройства устанавливать в обход фирменных магазинов этих компаний.
Astera 09:07
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48
Общество
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Армия и оружие
Около 20 военных погибли на границе Индии и Китая
«В результате столкновений на границе Индии и Китая погибло 20 индийских военнослужащих», — цитирует агентство ANI ИА Ura.ru.
Телеканал 360° 17 июня в 02:07
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11