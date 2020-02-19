Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 19 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 февраля

Здоровье ВОЗ назвала группы риска при коронавирусе Россиянка подхватила коронавирус на круизом лайнере Глава ВОЗ отметил, что особому риску подвержены пожилые люди.

Политика Делегация «Оппозиционной платформы» приедет в Москву на парад Победы Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Россия приостанавливает въезд граждан Китая Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

Общество Законопроект о выходном 31 декабря отклонен В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней на 31 декабря, если этот день не выходной.

Общество На Украине запретили фильм с Зеленским Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.

Футбол УЕФА представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов На официальной страничке УЕФА в социальной сети Twitter была опубликована фотография официального мяча Лиги чемпионов, которым команды сыграют в матчах плей-офф и в финале текущего сезона.

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Биатлон Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.