Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 февраля

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Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 19 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курсы валют на сегодня, 19 февраля 2020 года

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 18 февраля понизился на 0.04%

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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 февраля

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