Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 февраля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 19 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Комментарии
Наука
Магнитоэнцефалографию приспособили для регистрации движений мышц
Нью-йоркские ученые предложили способ визуализации движений целых групп мышц, при котором не требуется устанавливать на них электроды или производить какие-либо другие инвазивные манипуляции.
Футбол
Смолов рассказал о голе «Реалу» в эфире «Вечернего Урганта»
Общество
Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Политика
Киев запросил информацию о задержанных в Крыму подростках
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила российской стороне обращение с требованием предоставить дополнительную информацию по делу о подростках, которые были задержаны в Крыму за подготовку теракта.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Мишустин ограничил въезд в Россию для граждан Китая
С 19 февраля Россия прекратит прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну в частных и учебных целях гражданам КНР.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в продолжении «Ведьмака»
Футбол
СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина
Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Гаджеты
Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали
Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Энергетика
США в марте увеличат добычу сланцевой нефти на 0,2% - EIA
Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в марте вырастет по сравнению с февралем на 18 тысяч баррелей, или на 0,2%, до 9,18 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
Политика
The Hill: новые санкции США против России вернутся бумерангом
В издании напомнили, что в конце прошлого года из сената США вышел законопроект с новыми санкциями против российского энергетического сектора.
Хоккей
«Вашингтон» выменял у «Сан-Хосе» защитника Диллона
В среднем защитник проводил на площадке 19 с половиной минут за матч. Ранее Диллон в НХЛ защищал также цвета «Даллас Старз».
Шоу-бизнес
Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове
Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
Футбол
Моуринью не ожидает возвращения Сона в этом сезоне
Наставник английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил о том, что не ожидает возвращения нападающего Сон Хын Мина в этом сезоне.
Происшествия