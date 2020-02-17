Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 февраля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 19 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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