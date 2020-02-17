Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 19 февраля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 19 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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ЦБ РФ понизил курс доллара на вторник до 63,31 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:25

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 февраля в размере 63,7698 руб

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Курсы валют ЦБ РФ на 18 февраля: 63,7698 руб/доллар США и 69,0882 руб/евро

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Газета.Ru05:44

ЦБ РФ существенно повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт05:45
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