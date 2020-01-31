Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 1-3 февраля на 10,3 копейки. Таким образом, он достиг 63,1385 рубля.

Центробанк повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

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