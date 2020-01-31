Финансы
Аргументы и ФактыЦентробанк повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля
Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 1-3 февраля на 10,3 копейки. Таким образом, он достиг 63,1385 рубля.
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Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 заметили у границ Канады
Глава Объединенного командования, американский генерал Терренс О'Шонесси заявил, что пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады якобы стал «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
Здоровье
В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 213
В Китае 213 человек умерли в результате заражения новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в стойке на голове
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Общество
Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
Общество
В России стали увольнять по-новому
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года.
Армия и оружие
Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку
Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Происшествия
Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего
За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о больном, у которого выявили коронавирус
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала журналистам, как удалось выявить заболевшего коронавирусом гражданина Китая на территории России.
Политика
МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США
Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Армия и оружие
ЦАР запросила у России третью партию оружия
Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
Армия и оружие
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Хоккей
«Амур» прервал 6-матчевую победную серию ЦСКА
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.