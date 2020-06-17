Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на субботу, 20 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Газета.Ru вчера в 09:18
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Футбол
Заболотный: на работе нет места эмоциям
Форвард "Сочи" Антон Заболотный подвел итоги встречи 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru вчера в 20:16
Экономика
Сбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в 1% за денежные переводы через банкоматы.
Sostav.ru вчера в 08:00
Происшествия
В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка
Вести.Ru вчера в 15:42
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика
Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь
Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
REGNUM 02:02
Футбол
Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings вчера в 09:46
Гаджеты
Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299
Базовая версия OnePlus One отпускалась по цене 299 долларов США.
Evo-rus.com 02:02
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Здоровье
Стало известно, когда в Алтайском крае возобновится плановая медпомощь
Предстоит поэтапно возобновить проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник.
Бийский рабочий вчера в 23:30
Футбол
«Позор и мерзость»: Червиченко высказался о матче «Сочи» - «Ростов»
Футбольный функционер Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», высказался о разгромном поражении «Ростова» от «Сочи» (1:10) в гостевом поединке 23-го тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 02:47
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом
REGNUM вчера в 15:29
Общество
Девять регионов России перешли на второй этап снятия ограничений
«Сегодня 53 региона находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй этап», — сказала Голикова, добавив, что еще шесть российских субъектов готовы к переходу на первый этап снятия ограничений.
РБК вчера в 14:32
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
РИА Новости 18 июня в 04:11
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали
RT на русском 02:21
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Политика
Власти передумали расширять границы Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Общество
В Крыму выявили 5 новых случаев коронавируса
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:56
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47