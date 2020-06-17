Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 июня

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на субботу, 20 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 20–22 июня

Экономика сегоднявчера в 07:20

Курсы доллара и евро снизились

News.ru17 июня в 03:36

Новости курса валют: доллар и евро падают 18 июня

Свободная Пресса18 июня в 04:25

Курс валют на 18 июня: доллар и евро падают

Телеканал 360°17 июня в 07:55

Курсы доллара и евро на 19 июня

Банки.рувчера в 01:00

Курс рубля к доллару на сегодня, 17 июня: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат17 июня в 02:30

Определен коридор курсов доллара и евро на первые дни июля

Российская газета16 июня в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Газета.Ru вчера в 09:18
784
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
393
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,7K
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1,3K
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,7K
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1K
Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru вчера в 16:49
Футбол

Заболотный: на работе нет места эмоциям

Форвард "Сочи" Антон Заболотный подвел итоги встречи 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (10:1).
Газета.Ru вчера в 20:16
Экономика

Сбербанк начал брать комиссию за переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в 1% за денежные переводы через банкоматы.
Sostav.ru вчера в 08:00
4K
Происшествия

В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка

Вести.Ru вчера в 15:42
9
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
317
Армия и оружие

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
134
Политика

В Минске после пикетов задержаны около 80 человек

BFM.ru 03:07
Политика

Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь

Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
REGNUM 02:02
113
Футбол

Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings вчера в 09:46
Гаджеты

Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299

Базовая версия OnePlus One отпускалась по цене 299 долларов США.
Evo-rus.com 02:02
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
1,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером

Известия вчера в 23:33
310
Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
228
Здоровье

Стало известно, когда в Алтайском крае возобновится плановая медпомощь

Предстоит поэтапно возобновить проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник.
Бийский рабочий вчера в 23:30
10
Футбол

«Позор и мерзость»: Червиченко высказался о матче «Сочи» - «Ростов»

Футбольный функционер Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», высказался о разгромном поражении «Ростова» от «Сочи» (1:10) в гостевом поединке 23-го тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 02:47
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
165
Происшествия

Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом

REGNUM вчера в 15:29
54
Общество

Девять регионов России перешли на второй этап снятия ограничений

«Сегодня 53 региона находятся на первом этапе, девять уже перешли на второй этап», — сказала Голикова, добавив, что еще шесть российских субъектов готовы к переходу на первый этап снятия ограничений.
РБК вчера в 14:32
2
Армия и оружие

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

РИА Новости 18 июня в 04:11
Происшествия

Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидировали

RT на русском 02:21
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
880
Политика

Власти передумали расширять границы Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Общество

В Крыму выявили 5 новых случаев коронавируса

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:56
6
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
6,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное