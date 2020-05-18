Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 мая
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 20 мая 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Энергетика
Экспортная цена газа стала дешевле российской
Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).
РБК 08:49
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Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
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Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Портал Vanity Fair опубликовал первые кадры нового сериала по «Противостоянию» Стивена Кинга от CBS All Access.
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
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Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
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Шоу-бизнес
Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»
Съемки для актрисы стали запоминающимися еще и тем, что на одной площадке с ней работала дочь Лера.
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RT на русском 05:32
Кино
В «Торе» нашли ранее не замеченную отсылку к «Мстителям»
Четвертый сольный фильм о приключениях сильнейшего Мстителя выйдет в прокат 11 февраля 2022 года.
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной шокировал поклонников после слухов о разводе
Поклонники пары Исхакова и Гагариной всерьез обеспокоились за жизнь своих кумиров. Однако пока Дмитрий никак не прокомментировал публикацию.
Bimru.ru 09:27
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Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
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Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
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РБК Екатеринбург 08:23
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Кристина Асмус надела вьетнамки на колготы
Кристина позирует на фоне пальм в кофте, короткой юбке, но самое удивительное это серые тёплые колготы, на которые Асмус надела розовые вьетнамки.
Paparazzi.ru 08:21
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Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 05:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020
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Самойлова претендует на половину доходов Джигана после развода
Модель Оксана Самойлова требует от своего супруга, рэп-исполнителя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), половину его дохода после развода.
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Общество
20 мая начали принимать заявления на ежемесячную выплату детям 3-7 лет
Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
Рыбинский дневник 06:59
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
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Создатели «Мстителей: Финал» показали альтернативные титры
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
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Авто
В РФ началось производство нового кроссовера Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Здоровье
Пациентов курской БСМП распределят по другим лечебным учреждениям
Из-за перепрофилирования Курской БСМП под прием пациентов с коронавирусом областной комитет здравоохранения определил маршрутизацию пациентов, которые ранее направлялись в данное лечебное учреждение.
Курск сегодня 09:30
Культура
Татьяна Тарасова считает фильм «Лед» «глупостью и бездарностью»
Заслуженный тренер и мастер спорта СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в числе тех немногих, кому совершенно не понравился фильм «Лед».
Городовой 03:22
Общество
На Дону в психинтернате выявили крупную вспышку коронавируса
В Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:38