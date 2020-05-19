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Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 827

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