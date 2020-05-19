Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 мая
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 20 мая 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Комментарии
Политика
Парламент Приангарья не утвердил в должности первого вице-губернатора
После ухода с поста мэра Иркутска карьера Дмитрия Берникова, назначенного недавно врио первого вице-губернатора Приангарья, явно не задалась: 12 мая 2020 г. он был освобождён от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», а сегодня, 20 мая, депутаты местного парламента не утвердили его в новой должности.
REGNUM 06:15
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня 08:22
Экономика
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года.
РБК 17:00
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета 12:06
Хоккей
Агенты считают контракт Лучича худшим в НХЛ, Маккиннона – лучшим
В опросе приняли участие 25 агентов. Худшим был признан контракт Милана Лучича.
Sports.ru 13:54
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Футбол
Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
Спорт-Экспресс 12:48
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 13:10
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости 16:18
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего при посадке в Шереметьево
Химкинский суд Москвы в четверг начнет слушать уголовное дело в отношении пилота Superjet Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.
ТАСС 17:08
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан вчера в 03:46
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 16:57
Армия и оружие
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
РИА Новости 20:03
Армия и оружие
ВМФ России 25 мая получит атомную подлодку «Князь Владимир»
Первая модернизированная атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») будет передана российскому Военно-морскому флоту (ВМФ) 25 мая.
News.ru 20:26
Авто
В РФ началось производство нового кроссовера Kia XCeed
Сведения о стоимости и комплектациях локализованного KIA XCeed для РФ обнародуют ближе к началу продаж.
CarsWeek.ru 05:46
Фигурное катание
Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой
Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
Экономика сегодня 08:23
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку из-за коронавируса
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку по собственному желанию, об этом он сообщил на внеочередной сессии районного совета народных депутатов.
Вестник Кавказа 15:07
Общество
Вильфанд: Апрельская погода вернется в европейскую часть России
С четверга по субботу включительно в Москве прогнозируется погода, более характерная для первой половины апреля.
Российская газета 17:35