Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 мая
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 20 мая 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Комментарии
Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
RT на русском 04:15
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Игры
Энтузиаст воссоздал начало Half-Life: Alyx в редакторе карт Far Cry 5
Far Cry 5 получила редактор карт ещё на релизе в марте 2018 года, однако некоторые игроки используют его до сих пор.
Игромания.ру 05:15
Здоровье
В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19
Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.
РБК 05:46
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен в России на электромобили
32CARS.ru вчера в 13:15
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Экономика
Рост интернет-рекламы замедлился вдвое
Рынок почувствовал влияние пандемии Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку рекламы уже в первом квартале: рост его крупнейшего сегмента — интернет-рекламы — замедлился вдвое, ускорилось падение рекламы в прессе и на радио.
Коммерсантъ 05:31
Авто
Ford отложил выход двух важных новых моделей
Несмотря на возникшую задержку, Ford все еще позиционирует Mustang Mach-E и Bronco как машины 2021 модельного года и планирует в 2020-м начать их выпуск.
MotorPage.Ru 05:33
Политика
Аббас: Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США
Решение о расторжении всех договоренностей с Израилем и США в следствии намерений Израиля присоединить к себе палестинские земли приняла Организация освобождения Палестины и палестинское государство, заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала «Аль-Джазира».
ИА Красная Весна вчера в 16:52
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM вчера в 02:30
Политика
Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок
Баллотируясь в президенты, Зеленский говорил, что идет только на один срок.
РБК 05:51
Футбол
Зинченко признался, что перепутал Сане с водителем автобуса
Подумал, что это наш водитель автобуса. Пообщался с ним немного, но по поводу "Баварии" он конкретно ничего сказал.
Sport.ru 02:28
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Здоровье
Медбрат переболел коронавирусом и поделился фотографиями своего исхудавшего тела
Lenta.ru 06:19
Происшествия
В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка
"19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:06
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года.
РИА Новости 05:21
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Наука
У погибших от коронавируса нашли серьезные осложнения
У погибших от коронавирусной инфекции нашли серьезные осложнения, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Annals of Internal Medicine.
ToDay News Ufa вчера в 16:34
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
Общество
Где в Самарской области выявили коронавирус за последние сутки
Как стало известно от оперштаба на 18 мая в Самарской области за сутки зарегистрированно 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Похвистнево-Информ 18 мая в 06:10