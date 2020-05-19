Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 мая

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 20 мая 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ понизил курс доллара на 21 мая до 72,34 рубля

ТАСС06:31

Курс валют на завтра: Центробанк сказал, сколько будут стоить доллар и евро

Свободная Пресса06:18

Центробанк понизил курс доллара на 20 мая на 58 копеек

Аргументы и Фактывчера в 07:20

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 72,3381 руб

Финмаркет05:55

ЦБ РФ уронил официальный курс доллара и поднял евро

Росбалтвчера в 08:10

Официальный курс евро на четверг вырос до 79,18 рубля

ПРАЙМ06:01

Официальный курс доллара упал на 58 копеек

Газета.Ruвчера в 06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 06:36, Ашберн

Комментарии

Авто

Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов рублей

Дни24 05:25
Происшествия

СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
RT на русском 04:15
1
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
98
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
1,1K
Игры

Энтузиаст воссоздал начало Half-Life: Alyx в редакторе карт Far Cry 5

Far Cry 5 получила редактор карт ещё на релизе в марте 2018 года, однако некоторые игроки используют его до сих пор.
Игромания.ру 05:15
Здоровье

В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19

Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.
РБК 05:46
Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен в России на электромобили

32CARS.ru вчера в 13:15
120
Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,1K
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Экономика

Рост интернет-рекламы замедлился вдвое

Рынок почувствовал влияние пандемии Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку рекламы уже в первом квартале: рост его крупнейшего сегмента — интернет-рекламы — замедлился вдвое, ускорилось падение рекламы в прессе и на радио.
Коммерсантъ 05:31
Авто

Ford отложил выход двух важных новых моделей

Несмотря на возникшую задержку, Ford все еще позиционирует Mustang Mach-E и Bronco как машины 2021 модельного года и планирует в 2020-м начать их выпуск.
MotorPage.Ru 05:33
Политика

Аббас: Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США

Решение о расторжении всех договоренностей с Израилем и США в следствии намерений Израиля присоединить к себе палестинские земли приняла Организация освобождения Палестины и палестинское государство, заявил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала «Аль-Джазира».
ИА Красная Весна вчера в 16:52
83
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
4K
Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM вчера в 02:30
1,6K
Политика

Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок

Баллотируясь в президенты, Зеленский говорил, что идет только на один срок.
РБК 05:51
1
Футбол

Зинченко признался, что перепутал Сане с водителем автобуса

Подумал, что это наш водитель автобуса. Пообщался с ним немного, но по поводу "Баварии" он конкретно ничего сказал.
Sport.ru 02:28
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
1,5K
Здоровье

Медбрат переболел коронавирусом и поделился фотографиями своего исхудавшего тела

Lenta.ru 06:19
Происшествия

В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка

"19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:06
8
Культура

Сын Виктора Цоя решил зарегистрировать бренд «Кино»

78.ru 04:25
2
Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
30
Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
52
Политика

Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития

Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года.
РИА Новости 05:21
1
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
942
Наука

У погибших от коронавируса нашли серьезные осложнения

У погибших от коронавирусной инфекции нашли серьезные осложнения, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Annals of Internal Medicine.
ToDay News Ufa вчера в 16:34
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
376
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
6
Авто

Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»

Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
1
Общество

Где в Самарской области выявили коронавирус за последние сутки

Как стало известно от оперштаба на 18 мая в Самарской области за сутки зарегистрированно 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Похвистнево-Информ 18 мая в 06:10
137
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное