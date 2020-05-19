Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 20 мая 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

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Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K

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Авто Ford отложил выход двух важных новых моделей Несмотря на возникшую задержку, Ford все еще позиционирует Mustang Mach-E и Bronco как машины 2021 модельного года и планирует в 2020-м начать их выпуск.

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Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 376