Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 мая
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 20 мая 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Комментарии
Общество
Виктор Томенко отчитается о работе правительства на майской сессии Алтайского Заксобрания
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства в 2019 году пройдет 28 мая на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Алтайская правда 05:25
Шоу-бизнес
Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости
Аргументы недели 02:56
Общество
Ещё 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в ночь на четверг "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 18:27
Политика
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России, предоставленное в Совете Безопасности ООН.
Lenta.ru 18:58
Здоровье
Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями
В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.
Сахалин.Инфо 18:40
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.
Тарантас Ньюс вчера в 02:08
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Авто
Nissan представил новый GT-R50 от Italdesign
Напомним, что первая версия GT-R50 by Italdesign появилась ещё в июне 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R, но тогда это был только прототип.
Somanyhorses 06:50
Игры
В The Last of Us: Part II настолько открытые локации, что можно пропустить сюжетные моменты
Игромания.ру 12:59
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета вчера в 14:21
Общество
Варвара Караулова выходит замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам в Сирии, выходит замуж за своего адвоката.
Инфо24 12:44
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK 15:50
Политика
Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg
Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
Ведомости вчера в 21:54
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Футбол
Г. Иванов: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Куда деваются мальчики из их академии?
Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят.
Чемпионат 13:35
Единоборства
Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым
RT на русском 12:46
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
Наука
Установлена связь между мозгом и кишечником
Чтобы найти области мозга, которые контролируют кишечник, Стрик и его соавтор Дэвид Левинталь, доктор медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии, гепатологии и питания в Питте, использовали штамм вируса бешенства для отслеживания связей от мозга к желудку.
Evo-rus.com вчера в 04:23
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
В МИД отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Ранее на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей инаугурации, Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия не хочет это обсуждать.
Ридус 10:42
Здоровье
Российский вирусолог о секретной биологической лаборатории и о том, жалеет ли коронавирус русских: «Все еще предстоит» (Deník N, Чехия) (DenikN)
Во времена холодной войны на Западе считали, что там разрабатывается биологическое оружие.
ИноСМИ 17:05
Политика
Трамп намерен прекратить прием гидроксихлорохина
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен прекратить прием противомалярийного средства "Гидроксихлорохина".
Комсомольская правда 18:07