Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 20 мая

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 20 мая 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Официальный курс доллара слегка понижен, евро чуть поднят

Росбалт07:01

ЦБ понизил курс доллара на 21 мая до 72,34 рубля

ТАСС06:31

Официальный курс доллара упал на 58 копеек

Газета.Ruвчера в 06:23

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 мая в размере 79.1813 руб. против 79.1677 руб. на 20 мая

АК&М06:27

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 72,3381 руб

Финмаркет05:55

Официальный курс евро на четверг вырос до 79,18 рубля

ПРАЙМ06:01

Курсы валют ЦБ РФ на 19 мая: 72,3918 руб/доллар США и 79,1677 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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