Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 июля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 21 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Официальный курс доллара США вырос на 25 коп., евро — на 71 коп

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 июля в размере 82.3902 руб. против 81.6821 руб. на 18 июля

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июля в размере 71,9628 руб

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Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
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Городской телефон теряет актуальность, но у него остаются две жизненно важные функции, ради которых его стоит сохранить.
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«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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