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9111.ru
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 октября

Коммерсантъ
Экспресс газета
9111.ru
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 21 октября 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 22—23 октября

Коммерсантъ17:08
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 октября

9111.ru20 октября в 08:02
Югра-ТВ

Актуальный курс основных валют

Югра-ТВ20 октября в 04:08
Экспресс газета

Курс валют на 20 октября: евро превышает 90 рублей

Экспресс газета20 октября в 03:52

Нурмагомедов и Гэтжи обменялись рукопожатием после дуэли взглядов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи устроили дуэль взглядов после пресс-конференции в преддверии турнира UFC 254.
Нурмагомедов и Гэтжи обменялись рукопожатием после дуэли взглядов
Общественная служба новостейвчера в 12:48

Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставление информации от СВР на регулярной основе

Президент Белоруссии предположил, что его встреча с главой СВР "произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете".
ТАСС05:02

В Госдуме допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве.
Газета.Ru02:21

Врач из Оренбурга уволилась из-за грубости пациента

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова поделилась историей с увольнением врача из-за нагрубившего пациента, сообщает orengrad.ru.По словам чиновницы, из-за большой загруженности больниц, медработникам приходится выезжать на вызовы и в 10 вечера и в 12 ночи.
Вестниквчера в 12:00

Дума приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений до 1 марта 2021 года

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.
Известиявчера в 05:44

«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче первого тура Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020-2021, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Ведомости20 октября в 15:56