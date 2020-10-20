Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи устроили дуэль взглядов после пресс-конференции в преддверии турнира UFC 254.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве.
Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова поделилась историей с увольнением врача из-за нагрубившего пациента, сообщает orengrad.ru.По словам чиновницы, из-за большой загруженности больниц, медработникам приходится выезжать на вызовы и в 10 вечера и в 12 ночи.
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.
Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020-2021, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.