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9111.ru
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 октября

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 21 октября 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источнике
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Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 22—23 октября

Коммерсантъ17:08
РБК

Курс доллара упал ниже ₽77 впервые за неделю

РБКвчера в 04:46
Югра-ТВ

Официальный курс основных валют на 21 октября

Югра-ТВвчера в 04:01
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 октября

9111.ru20 октября в 08:02

Рубль попал в водоворот до выборов в США

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, проанализировал, как это скажется на валютном рынке, а также определил коридор курса рубля: - Минфин сегодня разместит займы в течение нескольких часов на трех аукционах, - напоминает эксперт.
Российская газетавчера в 23:00

Минздрав не выявил нарушений в больнице Бийска, где врачи жаловались на отсутствие доплат

Сотрудники больницы направили письмо в Минздрав края, где попросили включить первый и второй этажи инфекционного отделения в перечень попадающих под действие постановления правительства РФ № 484 - в этом случае врачи смогут получать федеральные доплаты.
ТАСС20 октября в 02:05

Эксперты: На выборах в Госдуму в 2021 году у КПРФ могут появиться проблемы

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев высказал мнение, что КПРФ на следующих выборах в Госдуму рискует не преодолеть своеобразный десятипроцентный барьер (заметим, что на прошлых парламентских выборах партия получила 13,5 процентов голосов).
Российская газетавчера в 11:18

В Екатеринбурге начали проверку после сообщений об массовом исходе медиков

Екатеринбург, 21 октября 2020, 22:11 — REGNUM Управление здравоохранения Екатеринбурга инициировало проверку после сообщений о массовом увольнении медработников из ЦГКБ № 1. Об этом сообщили в горздраве.
REGNUMвчера в 15:44

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз на фоне того, что производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления и сформировались рекордные товарные запасы.
Советская Чувашиявчера в 13:10

В Оренбургской области открыли памятник казаку, уничтожившему отряд Чапаева

В Оренбургской области открылся памятник полковнику Тимофею, который прославился тем, что уничтожил отряд красноармейца Василия Чапаева вместе с командиром, сообщают местные СМИ.
Московский Комсомолецвчера в 02:22

Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом законопроект единороссов о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.
ТАССвчера в 05:21

Утверждены правила ведения Федерального регистра лекарственных льготников

Кабмин утвердил правила ведения – в составе ЕГИСЗ – регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделями и лечебным спецпитанием за счет средств казны (федеральной или региональной) (Постановления Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1656 и № 1654).
Гарантвчера в 03:37