Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, проанализировал, как это скажется на валютном рынке, а также определил коридор курса рубля: - Минфин сегодня разместит займы в течение нескольких часов на трех аукционах, - напоминает эксперт.
Сотрудники больницы направили письмо в Минздрав края, где попросили включить первый и второй этажи инфекционного отделения в перечень попадающих под действие постановления правительства РФ № 484 - в этом случае врачи смогут получать федеральные доплаты.
Первым смартфоном в сегменте до 15 000 рублей эксперты называют Redmi 9 стоимостью от 11,7 тысяч рублей: он получил сверхширокоугольную и основную камеры, 6,53-дюймовый дисплей и 4/64 Гб ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев высказал мнение, что КПРФ на следующих выборах в Госдуму рискует не преодолеть своеобразный десятипроцентный барьер (заметим, что на прошлых парламентских выборах партия получила 13,5 процентов голосов).
Екатеринбург, 21 октября 2020, 22:11 — REGNUM Управление здравоохранения Екатеринбурга инициировало проверку после сообщений о массовом увольнении медработников из ЦГКБ № 1. Об этом сообщили в горздраве.
Решение сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году принял Минсельхоз на фоне того, что производство сахара в стране еще в 2016 году превысило уровень потребления и сформировались рекордные товарные запасы.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом законопроект единороссов о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.
Кабмин утвердил правила ведения – в составе ЕГИСЗ – регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделями и лечебным спецпитанием за счет средств казны (федеральной или региональной) (Постановления Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1656 и № 1654).