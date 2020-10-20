Рубль попал в водоворот до выборов в США

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, проанализировал, как это скажется на валютном рынке, а также определил коридор курса рубля: - Минфин сегодня разместит займы в течение нескольких часов на трех аукционах, - напоминает эксперт.