Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 21 января

Курс доллара ЦБ установил на уровне 61,4654 рублей – что меньше по сравнению с предыдущим показателем на 6,79 копеек. Курс европейской валюты ЦБ понизил на 32,76 копейки – до 68,2082 рублей.
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Рубль немного подорожал к доллару и евро

Интерфаксвчера в 02:36

ЦБ понизил курс доллара на 21 января до 61,47 рубля

ТАССвчера в 04:32

Рубль вечером стабилен к доллару и евро на фоне слабой активности игроков из-за неработающих бирж в США

Финмаркетвчера в 11:29

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:03

Официальный курс евро снизился на 32 копейки

РИА Новостивчера в 05:05

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:11

Курс доллара и евро упал на открытии торгов

Телеканал 360°вчера в 03:20
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Происшествия

До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Интерфакс вчера в 23:14
Энергетика

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
REGNUM 00:21
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Минэкономразвития опубликовало проект постановления, согласно которому автовладельцы смогут легально покупать "красивый" госномер для своего транспортного средства.
Российская газета вчера в 03:35
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
РБК 00:23
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Авто

АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition

Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 19 января в 04:00
Происшествия

В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса

Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
РБК вчера в 18:54
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Газета.Ru 19 января в 14:41
Футбол

Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»

Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
ProstoProSport вчера в 14:50
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика

Бизнес попросил смягчить проект о повышении тюремных сроков за картели

С чем не согласен бизнес РСПП предлагает отказаться от создания нового реестра и включать участников ограничивающих конкуренцию соглашений в существующий реестр недобросовестных поставщиков, сократив срок их нахождения в этом списке.
РБК 00:00
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Спорт-Экспресс 00:00
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Политика

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Интерфакс вчера в 23:26
Происшествия

В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Перми

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии трёх пострадавших в результате затопления мини-отеля в Перми после прорыва трубопровода отопления.
RT на русском 00:23
Армия и оружие

ВКС России провели крупнейшую атаку против боевиков в Сирии

Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Экономика

Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
REGNUM вчера в 10:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии

В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Uznayvse.ru вчера в 07:20
Финансы

Курсы доллара и евро продолжают падать

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 21 января.
Пенза-Пресс вчера в 09:01
Общество

Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет

В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
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Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
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Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»

Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
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Эль Фаннинг стала Екатериной II в трейлере сериала «Великая»

Газета.Ru вчера в 10:11
Политика

В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Газета.Ru 00:21
Политика

В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
РИА Новости вчера в 17:04
Как работают Яндекс.Новости?
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