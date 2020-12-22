Бекмамбетов займется разработкой серии фильмов для Индии

Бекмамбетов и основатель Graphic India Шарад Девараджан будут работать в команде над созданием оригинальных фильмов на местных языках, используя жанр Screenlife (формат, при котором действия в фильме происходят через экран того или иного девайса при. ред. CT News) в Индии.