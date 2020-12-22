«Возможное применение санкций со стороны США в отношении указанных российских предприятий ставит под угрозу дальнейшую реализацию программы Международной космической станции»,— написал господин Рогозин.
Бекмамбетов и основатель Graphic India Шарад Девараджан будут работать в команде над созданием оригинальных фильмов на местных языках, используя жанр Screenlife (формат, при котором действия в фильме происходят через экран того или иного девайса при. ред. CT News) в Индии.
Джейсон Блум выступит продюсером сиквела Недавно стало известно, что Дэвид Гордон Грин, являющийся режиссером «Хеллоуина» 2018 года, в настоящее время ведет переговоры о создании сиквела к «Изгоняющему дьявола» Уилльяма Фридкина.
Путин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта в управлении оружием "в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя".