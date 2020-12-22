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9111.ru
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 декабря

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 23 декабря 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источнике
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9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 декабря

9111.ru07:02
Югра-ТВ

Курс валют на 22 декабря

Югра-ТВ03:05
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Курсовая сезонность: когда выгоднее всего купить валюту

Губерния (г. Челябинск)вчера в 04:02
Владивосток-Новости

Курс доллара и евро на сегодня

Владивосток-Новости18:11
Sputnik Узбекистан

Евро дорожает, рубль дешевеет: новый курс валют в Узбекистане

Sputnik Узбекистанвчера в 02:16

Рогозин: новые санкции США ставят под угрозу программу МКС

«Возможное применение санкций со стороны США в отношении указанных российских предприятий ставит под угрозу дальнейшую реализацию программы Международной космической станции»,— написал господин Рогозин.
Рогозин: новые санкции США ставят под угрозу программу МКС
Коммерсантъ03:54

Бекмамбетов займется разработкой серии фильмов для Индии

Бекмамбетов и основатель Graphic India Шарад Девараджан будут работать в команде над созданием оригинальных фильмов на местных языках, используя жанр Screenlife (формат, при котором действия в фильме происходят через экран того или иного девайса при. ред. CT News) в Индии.
CT news06:30

Режиссером сиквела фильма «Изгоняющего дьявола» станет Дэвид Гордон Грин

Джейсон Блум выступит продюсером сиквела Недавно стало известно, что Дэвид Гордон Грин, являющийся режиссером «Хеллоуина» 2018 года, в настоящее время ведет переговоры о создании сиквела к «Изгоняющему дьявола» Уилльяма Фридкина.
Центральная Служба Новостей08:11

Путин заявил, что в будущем искусственный интеллект может определять исход боя

Путин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта в управлении оружием "в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя".
Российская газетавчера в 06:40