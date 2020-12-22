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9111.ru
9111.ru

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 декабря

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 23 декабря 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источнике
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ИА Красная Весна

Китай намерен снизить влияние доллара на торговую корзину юаня

ИА Красная Весна02:35
Urbc.Ru

Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 1 руб

Urbc.Ru04:45
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Курс валют на 22 декабря

Югра-ТВ03:05
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 декабря

9111.ru07:02
Sputnik Кыргызстан

Доллар и евро сильно выросли, ГСМ подорожали — данные по КР на 22 декабря

Sputnik Кыргызстан22:50
Владивосток-Новости

Курс доллара и евро на сегодня

Владивосток-Новости18:11
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Курсовая сезонность: когда выгоднее всего купить валюту

Губерния (г. Челябинск)вчера в 04:02

Путин продлил рассрочку для пострадавшего от пандемии малого бизнеса

Президент подписал закон о продлении до 1 мая 2021 года времени предъявления документов, по которым представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели могут получить отсрочку по долгам.
Российская газета08:26