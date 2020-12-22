Путин продлил рассрочку для пострадавшего от пандемии малого бизнеса

Президент подписал закон о продлении до 1 мая 2021 года времени предъявления документов, по которым представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели могут получить отсрочку по долгам.