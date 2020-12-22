9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 декабряЦентральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 23 декабря 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеЮгра-ТВИА Красная ВеснаИзвестияИзвестияМосква 24Москва 24Piter.tvИзвестияДума ТВДума ТВИзвестияТК ЗвездаТК ЗвездаПятый каналДума ТВТК ЗвездаТВ ЦентрPiter.tvПодробнее о событииКитай намерен снизить влияние доллара на торговую корзину юаняИА Красная Весна02:35Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 1 рубUrbc.Ru04:45Курс валют на 22 декабряЮгра-ТВ03:05ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 23 декабря9111.ru07:02Доллар и евро сильно выросли, ГСМ подорожали — данные по КР на 22 декабряSputnik Кыргызстан22:50Курс доллара и евро на сегодняВладивосток-Новости18:11Курсовая сезонность: когда выгоднее всего купить валютуГуберния (г. Челябинск)вчера в 04:02Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться