Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 26 февраля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 26 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Происшествия
Двоих подростков унесло в море в Сочи
Автоспорт
В Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов
В девять утра по местному времени в Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов 2020 года – первый на этой неделе.
Кино
Фильм «Индиана Джонс 5» предложен режиссеру «Логана»
Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»
В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Общество
Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы
Журналистка Залина Маршенкулова обратилась с заявлением в полицию из-за угроз убийством в интернете после того, как она заступилась в соцсетях за девушек, снявшихся в клипе солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщила ее адвокат Светлана Байтурина.
Общество
Мухаметшин пожаловался Путину на программу «Пусть говорят»
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин передал президенту России Владимиру Путину жалобы учителей на программу «Пусть говорят» на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
Авто
McLaren привез на вторую серию тестов новое днище
Перед началом второй серии предсезонных тестов команда McLaren установила на свой новый автомобиль MCL35 новую версию днища.
Религия
Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви
Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Общество
В Москве сбежавших китайцев отправили на самоизоляцию в отель
Китайские туристы попытались сбежать от медиков и полицейских в центре Москвы, однако были задержаны и отправлены на самоизоляцию в отель.
Хоккей
Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
Гаджеты
Появился официальный анонс Realme 6 и 6 Pro
Один из руководителей Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) опубликовал в своём Twitter тизер новых Realme 6 и 6 Pro.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя его предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева, первого генерального директора телекомпании ОРТ, написали имя человека, который мог быть убийцей журналиста.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Футбол
«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
Футболисты шотландского «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий раунд турнира.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года
Мировые цены на нефть опустились более чем на 3% вечером 26 февраля, а стоимость нефти марки упала ниже $53 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Происшествия
В Саратове задержали готовивших нападение на школу подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые подготавливали вооруженное нападение на школу.
Общество
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.