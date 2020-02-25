Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 26 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 26 февраля

Армия и оружие Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

Финансы Попросивший о банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ ₽13 млрд Реальная стоимость активов "Открытие Холдинга" — 64,5 млрд руб. Последние два года холдинг "занимался реструктуризацией своих обязательств по облигационным займам на общую сумму 249 млрд руб.", говорится в документе.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Общество В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Шоу-бизнес Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.

Здоровье Счетная палата выявила катастрофическую нехватку врачей на Урале «Актуальными и снижающими качество оказания медицинской помощи населению являются такие проблемы, как недостаток узкоспециализированных врачей, оказывающих медицинскую помощь детям, неполная укомплектованность педиатрической службы, недостаточная квалификация педиатров», — приводит данные отчета ТАСС.

Здоровье Власти НСО помогут новосибирцам избавиться от вредных привычек На первом заседание межведомственной комиссии замглавы новосибирского минздрава Елена Аксенова выступила с докладом, в котором рассказала о формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (ЗОЖ), в том числе к правильному питанию и отказу от вредных привычек.