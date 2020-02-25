Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 26 февраля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 26 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курсы доллара и евро на 27 февраля

Банки.ру00:00

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2439 руб

Финмаркет00:22

Банк России на 27 февраля повысил курс евро к рублю более чем на 78 копеек до 71.2439 руб., курс доллара США - почти на 60 копеек до 65.5177 руб

АК&Мвчера в 05:08

Официальные курсы доллара и евро вновь резко повышены

Росбалтвчера в 05:12

Официальный курс евро на четверг вырос на 78 копеек

РИА Новостивчера в 04:51

Курс валют на завтра: стало известно, сколько будут стоить доллар и евро

Свободная Прессавчера в 04:27

Центробанк установил официальный курс валют на 27 февраля

Телеканал 360°вчера в 16:42
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В ульяновской школе подросток ударил ножом учителя

В одной из школ Ульяновска сегодня утром подросток ударил ножом учительницу.
Общественное телевидение России вчера в 05:09
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Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 19:23
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей

Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
RT на русском 00:31
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
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Попросивший о банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ ₽13 млрд

Реальная стоимость активов "Открытие Холдинга" — 64,5 млрд руб. Последние два года холдинг "занимался реструктуризацией своих обязательств по облигационным займам на общую сумму 249 млрд руб.", говорится в документе.
РБК 01:00
Политика

Лавров осадил грузинских журналисток, «атаковавших» делегацию из РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, которые «напали» на делегацию РФ в Женеве.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor вчера в 07:29
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В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае

Исследователи ищут возможных переносчиков инфекции. В Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае.
Piter.tv 00:29
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Гарсия: «Лион» мог забить второй мяч «Ювентусу»

«Лион» мог забить второй мяч в первом тайме.
Евро-футбол.ру 00:37
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В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
ТАСС 01:31
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Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
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Букмекеры: «Вулверхэмптон» обыграет «Эспаньол» в матче Лиги Европы

27 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньол» — «Вулверхэмптон», который пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» и начнется в 20:55.
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Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, вынесший решение против РФ по жалобе акционеров ЮКОСа, как аргумент использовал договор о присоединении Крыма, пишет РБК.
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Онкологи Алтайского края внедрили новый метод лечения рака бронхо-лёгочной системы, пищевода и желудка.
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Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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США и Южная Корея отложили совместные учения из-за коронавируса

Военные Соединённых Штатов и Республики Кореи приняли решение отложить военные учения, которые должны были пройти в первой половине 2020 года.
News.ru 00:18
Общество

Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Оказалось, что контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года.
Lenta.ru вчера в 22:37
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
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«Актуальными и снижающими качество оказания медицинской помощи населению являются такие проблемы, как недостаток узкоспециализированных врачей, оказывающих медицинскую помощь детям, неполная укомплектованность педиатрической службы, недостаточная квалификация педиатров», — приводит данные отчета ТАСС.
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На первом заседание межведомственной комиссии замглавы новосибирского минздрава Елена Аксенова выступила с докладом, в котором рассказала о формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (ЗОЖ), в том числе к правильному питанию и отказу от вредных привычек.
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Коронавирусом впервые заразился высокопоставленный чиновник

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи стал первым высокопоставленным чиновником из правительства, который заразился коронавирусом COVID-19.
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Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
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Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

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Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе

РБК вчера в 20:19
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