Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 26 февраля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на среду, 26 февраля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Центробанк РФ опубликовал курсы валют на 27 февраля

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Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
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