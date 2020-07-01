Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Как могут измениться курсы доллара и евро в июле

RT на русском11:14

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля

9111.ru08:02

Курс валют 30 июня: доллар и евро растут на торгах

Свободная Прессавчера в 04:25

Выборы всегда хороши для доллара, особенно когда побеждают демократы

Profinance.ru07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
3,2K
Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
1,1K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
8
Игры

Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в Сеть трейлера

Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в Сеть.
Известия 21:01
35
Политика

За поправки проголосовали 78% россиян после обработки 95% протоколов

В Москве на очном голосовании после обработки 80% протоколов поправки поддержали 65,7% избирателей.
Коммерсантъ 17:00
8,5K
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
11
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
293
Армия и оружие

Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией

Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 10:20
1
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
13
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
53
Спорт

Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Гаджеты

Консоль Atari VCS станет доступна осенью

На старте консоли будет доступна Missile Command: Recharged, а также подписка Atari Vault, в которую входят свыше 100 классических тайтлов компании.
Srnsk 17:50
1
Наука

Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете

Ученые выяснили, что пациенты с сахарным диабетом II типа или ожирением могут защититься от повреждения кровеносных сосудов с помощью препаратов для лечения болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com 04:00
4
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
931
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
638
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
1
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924

За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском 28 июня в 22:35
190
Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ 21:02
12
Хоккей

Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году

Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa 07:40
544
Космос

Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

N+1 вчера в 10:10
5
Кино

Netflix представил эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»

iReactor 06:32
4
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite

Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news вчера в 10:26
Игры

Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля

Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат 10:23
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
34
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
67
Космос

«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя

Planet Today 02:33
46
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
1K
Интернет

Новое приложение Google сообщит о цели звонка с неизвестного номера

Специалисты Google разработали приложение, которое расскажет, с какой целью звонит тот или иной номер различных компаний.
МедиаПоток 29 июня в 09:41
2
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news 16:22
40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное