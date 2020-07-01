Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Игры
Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в Сеть трейлера
Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в Сеть.
Известия 21:01
Политика
За поправки проголосовали 78% россиян после обработки 95% протоколов
В Москве на очном голосовании после обработки 80% протоколов поправки поддержали 65,7% избирателей.
Коммерсантъ 17:00
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
Армия и оружие
Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией
Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 10:20
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Гаджеты
Консоль Atari VCS станет доступна осенью
На старте консоли будет доступна Missile Command: Recharged, а также подписка Atari Vault, в которую входят свыше 100 классических тайтлов компании.
Srnsk 17:50
Наука
Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете
Ученые выяснили, что пациенты с сахарным диабетом II типа или ожирением могут защититься от повреждения кровеносных сосудов с помощью препаратов для лечения болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com 04:00
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском 28 июня в 22:35
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ 21:02
Хоккей
Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году
Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news вчера в 10:26
Игры
Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля
Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат 10:23
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Интернет
Новое приложение Google сообщит о цели звонка с неизвестного номера
Специалисты Google разработали приложение, которое расскажет, с какой целью звонит тот или иной номер различных компаний.
МедиаПоток 29 июня в 09:41
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news 16:22