Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Культура
Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала
«Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.
Взгляд.ру 06:05
Политика
В Хабаровском крае за поправки проголосовали 62% избирателей
По предварительным данным, в Хабаровском крае за поправки высказались более 62% избирателей.
Реальное время 19:08
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Политика
ЦИК обработал 95% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
По итогам обработки 95,87% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию согласились на изменения в основном законе страны 78,05%.
РБК 19:08
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
Политика
Более 70% избирателей Бурятии поддержали поправки в Конституцию
Рекорд установил Хоринский район, где "за" проголосовали почти 98% избирателей За принятие поправок к Конституцию России свои голоса отдали 71,95% избирателей Бурятии, или 329208 человек.
Байкал-Daily 20:09
Энергетика
Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
Газета.Ru 14:22
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси».
Чемпионат 17:09
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Игры
Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade
Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru 06:15
Авто
«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели
«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
Motor 16:23
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru 21:00
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Культура
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы 11:23
Общество
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
ЦИК назвала регион с наибольшей явкой на голосовании по поправкам
Регионом, где больше всего местных жителей проголосовали по поправкам к Конституции, стала Чечня.
РБК 05:30
Общество
Новый налог для дачников введен в России
Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
Evo-rus.com 07:55