Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Общество
В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы
«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Московской области.
RT на русском вчера в 22:40
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Футбол
Ростислав Мурзагулов: «„Уфа“ расстроена, что не дожала команду, у которой бюджет в несколько раз больше»
Недовольным итогами матча 25-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) остался председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:12
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Здоровье
Больницам Красноярского края предоставили лекарство от коронавируса
Главный внештатный инфекционист регионального минздрава Елена Тихонова отметила, что впервые препарат применили на прошлой неделе: "Окончательные выводы делать пока рано, но мы уже видим хорошие результаты — улучшение состояния пациентов, которые первыми начали получать лекарство" Планируется, что, если препарат будет показывать хорошие результаты, его станут применять во многих больницах края.
Krasnoyarskmedia.ru 00:01
Политика
Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 30 июня в 07:29
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске
Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно.
News.ru вчера в 23:35
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье
95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали
Министр здравоохранения области Владимир Ющук подтвердил, что среди тех, кто прилетает к нам обследованный, фиксируется низкое количество заболевших.
Сахалин.Инфо 01:35
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Здоровье
Названы полезные свойства крапивы
Волга-Медиа вчера в 23:17
Политика
Какие регионы проголосовали против поправок в Конституцию РФ
Для сравнения, в Кузбассе почти единогласно проголосовали за поправки в Конституцию РФ — 87,29% и только 12% — против.
ВашГород.ру 00:17
Энергетика
Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent незначительно растёт в ходе торгов в четверг, 2 июля.
RT на русском 01:34
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru вчера в 08:31
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Футбол
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика
Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко
Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19