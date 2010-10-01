Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля

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Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курсы доллара и евро на 2 июля

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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля

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Общество

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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Интерфакс 30 июня в 06:10
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Политика

Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
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95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали

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Какие регионы проголосовали против поправок в Конституцию РФ

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Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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