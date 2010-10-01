Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

Общество Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. 1

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 208

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий. 2

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 754

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 226

Здоровье Больницам Красноярского края предоставили лекарство от коронавируса Главный внештатный инфекционист регионального минздрава Елена Тихонова отметила, что впервые препарат применили на прошлой неделе: "Окончательные выводы делать пока рано, но мы уже видим хорошие результаты — улучшение состояния пациентов, которые первыми начали получать лекарство" Планируется, что, если препарат будет показывать хорошие результаты, его станут применять во многих больницах края. 4

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 145

Политика Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. 10

Шоу-бизнес Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно.

Здоровье 95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали Министр здравоохранения области Владимир Ющук подтвердил, что среди тех, кто прилетает к нам обследованный, фиксируется низкое количество заболевших.

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 68

Футбол Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром» На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).