Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Комментарии
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Ученые: Изменение климата станет причиной отупения общества
Ученые из США заявили, что изменение климата станет причиной отупения общества.
HotGeo вчера в 05:08
Экономика
В России начал вновь расти спрос на кредиты
В России из-за двукратного спада в начале пандемии вновь начал расти спрос на кредиты.
9111.ru вчера в 08:43
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Политика
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 19:54
Хоккей
НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 1 июля
Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее возобновить начало нынешнего сезона.
Metaratings 17:15
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Кошелевым на два года
«Авангард» и нападающий Семен Кошелев согласовали условия нового контракта. Соглашение с форвардом подписано на два года.
Sports.ru 14:55
Общество
Виктор Томенко ослабил в Алтайском крае ограничения из-за коронавируса
29 апреля губернатор Виктор Томенко внес ряд изменений в указ № 44 об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 12:54
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру 13:21
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Космос
Китай огласил название своей программы по освоению Марса
24 апреля правительство Китая раскрыло название первой национальной программы по освоению марса.
Век 27 апреля в 10:57
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
Космос
Органика на Марсе могла существовать 4 млрд лет назад
На протяжении многих лет специалисты хотели понять, могут ли существовать на Марсе органические соединения.
OAnews 23:00
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Экономика
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей.
Российская газета 12:03
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Происшествия
Под Воронежем ликвидировали пожар в рыбацком поселке
Пожар в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области ликвидирован на площади 700 квадратных метров, сгорел 21 дом, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 23:05
Общество
В Якутии за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 30 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:19
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 03:05
Энергетика
Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $23 за баррель.
Известия 09:53
Политика
Трамп отказался верить в лидерство Байдена в предвыборной гонке
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит результатам опросов общественного мнения, согласно которым в президентской гонке 2020 года на данный момент лидирует его соперник от Демократической партии Джо Байден.
Lenta.ru 22:02
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 06:54