Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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