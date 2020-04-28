Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти
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Зори Табасарана 11:09
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Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае
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Ugpressa.ru 14:35
Общество
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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:19
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:39
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Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Экономика
Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями
Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
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Live24 01:07
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Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru вчера в 10:06
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Саратовский «Сокол» пожертвовал 100 тысяч на строительство больницы
Игроки и сотрудники саратовского «Сокола» приняли решение перечислить 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы.
Матч ТВ 11:53
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Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
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Вертолет НАТО упал в Ионическое море
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Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
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Экономика
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На худой конец, продолжил развивать негативный сценарий Лимаренко, если человек совсем остался без работы, есть возможность взять деньги до конца года в кассе взаимопомощи.
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Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
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