Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о снижении доллара и евро

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля

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Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля, доллар потерял 88 копеек

Интересант07:35
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