Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Комментарии
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Футбол
БАТЭ вышел в финал Кубка Белоруссии, где сыграет с брестским «Динамо»
2-й матч Голы: Волков 12, Тымонюк 45 (автогол) В финале БАТЭ сыграет с брестским "Динамо", которое ранее прошло солигорский "Шахтер"
Sport24.ru 15:31
Игры
Epic Games Store усложнил условия получения бесплатных игр
Представители магазина Epic Games Store рассказали об изменении условий получения бесплатных игр.
Экономика сегодня 09:07
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Общество
Жизнь России после коронавируса предсказал футуролог Медведев
Идеолог трансгуманистического движения и футуролог Данила Медведев высказал свое мнение о том, как изменится жизнь в России после окончания эпидемии.
Live24 13:45
Общество
Путин заявил о беспрецедентной ситуации на рынке нефти
Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сегодня, еще не было.
Инфорос 10:00
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Армия и оружие
ВСУ бегут от произвола и унижения в ДНР: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su вчера в 08:59
Общество
Далекая, суровая и заразная: российскую Арктику поражает коронавирус (The New Yorker, США) (The New Yorker)
В начале месяца несколько рабочих написали в социальных сетях о том, что после приезда в Белокаменку их поместили на обязательный карантин, предположительно для того, чтобы находящиеся среди них инфицированные не разнесли коронавирус по всей огромной стройплощадке.
ИноСМИ 18:01
Политика
Армия Хафтара приостановила боевые действия
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ 17:49
Общество
В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
Аргументы и Факты 05:06
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Здоровье
Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах
Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Происшествия
На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено на Камчатке после обнаружения останков лошадей и собак в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
РИА Новости 05:42
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Хоккей
ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ
Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.
Sport.ru 14:29
Здоровье
Более 70 заразившихся коронавирусом медиков умерли в России
За время эпидемии в России умерли более 70 медицинских работников. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Русская Планета 09:42
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Космос
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк
В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk 17:05
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $24 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:33