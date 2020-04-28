Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Авто
Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
Общество
В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов
В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 19:35
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 09:46
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри изменился до неузнаваемости
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости Исполнитель роли Чендлера Бинга неприятно поразил фанатов изменениями в своей внешности.
Экспресс газета 15:34
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском вчера в 10:51
Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит 06:14
Здоровье
Почти в половине районов Приморья найден коронавирус
По два пациента в Партизанске и Большом Камне, и по одному пациенту с коронавирусом выявили в Арсеньеве, Дальнегорске, Уссурийске, Лесозаводске, Октябрьском районе, Анучинском, Хорольском и Ханкайском округах.
Konkurent.ru вчера в 23:45
Политика
Директор Европейского бюро ВОЗ попросил помощи у России
Globallookpress Как стало известно РЕН ТВ, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркменистане.
РЕН ТВ 13:21
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:38
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 16:03
Экономика
Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки
15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
Общество
В Омской области разрешили открыться парикмахерским и химчисткам
Власти Омской области разрешили открыться с 1 мая парикмахерским и химчисткам. Об этом 29 апреля заявил глава региона Александр Бурков.
Известия 14:41
Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал разрушение кометы Atlas
Сотрудники NASA рассказали о том, что Телескоп "Хаббл" зафиксировал разрушение кометы Atlas.
OAnews 07:22
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19.
Уральский меридиан 08:19
Происшествия
Почти 20 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
Огонь охватил 17 рыбацких домиков в Рамонском районе Воронежской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 22:29