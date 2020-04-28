Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля

Хоккей ЦСКА предлагает увеличить потолок зарплат в КХЛ Ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат в 900 млн. рублей, после чего совет директоров организации запустил заочное голосование по вопросу увеличения планки до 1,3 млрд.

Экономика Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале. 1

Футбол Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.

Происшествия Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой. 92

Общество Режим контртеррористической операции введён в Екатеринбурге «С 00:30 30 апреля 2020 года местного времени начальником УФСБ России по Свердловской области принято решение о введении правового режима контртеррористической операции», — приводит ТАСС сообщение. 10

Культура Триллер «Спутник» обогнал «Лед 2» по просмотрам в онлайн-кинотеатре Триллер "Спутник" занял первое место в рейтинге по просмотрам российского кино в онлайн-кинотеатре Wink за пятую неделю самоизоляции (20-26 апреля).

Гаджеты MMD представила мониторы серии Philips B1 Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила 24-дюймовый ЖК-монитор Philips 245B1 (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см). Новая модель оснащена разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей), датчиком для экономии энергии до 70% и разъёмом HDMI.

Политика В России не занижают статистику по коронавирусу, считает Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что заниженной статистики по коронавирусу в России нет.

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 1

Киберспорт DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2 Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.

Общество США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 924

Общество Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты. 744

Финансы Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 14 апреля В ходе валютных торгов Московской биржи курс доллара достиг 72,9875 рубля, что на 1,56% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.