Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля

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Официальный курс доллара понизился на 88 копеек, евро — на 73

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля

АК&М07:39

ЦБ РФ установил курс евро с 30 апреля в размере 80,0488 руб

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Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

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