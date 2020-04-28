Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Комментарии
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
Космос
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
РИА Новости 15:56
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Экономика
«Дочка» Alibaba предложила использовать простаивающие самолеты под грузы
Китайская логистическая компания Cainiao Network («дочка» Alibaba Group) планирует организовать сотрудничество с российскими пассажирскими авиакомпаниями, рассказал РБК источник среди крупнейших перевозчиков.
РБК 17:02
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Космос
В НАСА разработали новый сейсмометр для измерения лунных землетрясений
Сообщается, что новый сейсмометр SUBLIME предлагает значительные улучшения по сравнению с другими, ранее используемыми системами.
ГЛАС.RU 14:40
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
Шоу-бизнес
Сергей Егоров – Черданцеву: «Вылизывайте и вычитывайте у себя, Юра. Мой главный редактор – аудитория»
Журналист Сергей Егоров ответил комментатору и телеведущему «Матч ТВ» Георгию Черданцеву на критику за публикацию интервью с вратарем «Крыльев Советов» Евгением Фроловым.
Sports.ru 13:49
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал "Аль-Хадас" в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.
Газета.Ru 16:56
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
Здоровье
Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19
Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
Политика
Помпео: существует реальный риск голода в КНДР из-за коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в Северной Корее существует риск распространения пандемии коронавируса и нехватки продовольствия.
Газета.Ru 15:53
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Армия и оружие
Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным
Все Ка-29, которые планировалось применять на "Мистралях", а потом на БДК "Иван Грен", это вертолеты, построенные еще при СССР и восстановленные после многолетнего хранения.
Взгляд.ру вчера в 01:50
Общество
Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России
Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 15:54
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Здоровье
Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы
Нашим больным подходит препарат, который сейчас стал невероятно ценным, можно сказать, его нет уже в Москве.
Новая газета 04:01
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру 13:21