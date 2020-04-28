Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 апреля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 30 апреля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курс валют на завтра: Центробанк сообщил о снижении доллара и евро

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Официальный курс доллара понизился на 88 копеек, евро — на 73

Банки.ру07:00

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля

АК&М07:39

Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:37
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