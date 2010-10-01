Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 июня
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 30 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Политика
Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,93% избирателей
По данным информцентра ЦИК, за принятие поправок в Конституцию были 77,93% россиян, а против проголосовали 21,26% граждан страны.
Газета.Ru 00:07
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Технологии
Специалист объяснил, чем опасно использование пиратских программ
Эксперты заявили, что скачивание в Интернете нелегальных или пиратских версий компьютерных программ может привести к опасностям.
МедиаПоток 00:48
Культура
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино Похороны Виктора Проскурина, предположительно, пройдут в субботу, 4 июля.
Экспресс газета вчера в 13:22
Футбол
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Обязательная маркировка лекарств и обуви в Российской Федерации вступает в силу с первого июля.
ToDay News Ufa вчера в 08:42
Политика
Большинство избирателей НАО не поддержали поправки к Конституции
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ вчера в 19:01
Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва 30 июня в 17:00
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
Екатеринбург, 1 июля 2020, 18:02 — REGNUM В Свердловской области завершилось голосование по изменению Конституции России.
REGNUM вчера в 11:02
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Презентация мировой версии нового Kia K5 состоялась в конце прошлого года.
Новые автомобили вчера в 12:07
Армия и оружие
Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов
Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
Здоровье
Врач рассказал о пользе крапивы
РИА Новости вчера в 21:32
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 вчера в 13:34
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
Футбол
Азар не включен в список игроков «Реала» на матч с «Хетафе»
«Реал» огласил список игроков, вызванных на предстоящий матч с «Хетафе» в рамках 33-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 20:17
Футбол
Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию»
Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
Все про Спорт ру вчера в 14:40
Политика
По первым данным, поправки в Конституцию поддержало почти 73% россиян
1 июля был объявлен основным днём голосования по поправкам в Конституцию.
Мир новостей вчера в 09:52
Происшествия
Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета
30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news вчера в 01:15
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Общество
Для приезжающих в Сахалинскую область отменили обязательную обсервацию
Если люди прибывают со справкой, то они могут либо сразу пойти на работу, либо могут выходить на работу, если приехал по программе трудовой миграции, - сказала представитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
Российская газета 00:28
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм вчера в 15:47
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о борьбе за деньги в семье Захарова
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38