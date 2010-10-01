Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 30 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 145

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 115

Технологии Специалист объяснил, чем опасно использование пиратских программ Эксперты заявили, что скачивание в Интернете нелегальных или пиратских версий компьютерных программ может привести к опасностям. 12

Культура Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино Похороны Виктора Проскурина, предположительно, пройдут в субботу, 4 июля.

Футбол Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром» На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).

Политика Большинство избирателей НАО не поддержали поправки к Конституции Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов. 51

Армия и оружие Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией. 3

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 63

Гаджеты Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10 Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности. 12

Армия и оружие Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. 41

Футбол Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию» Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.

Происшествия Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета 30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю. 1

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА. 3

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 15

Общество Для приезжающих в Сахалинскую область отменили обязательную обсервацию Если люди прибывают со справкой, то они могут либо сразу пойти на работу, либо могут выходить на работу, если приехал по программе трудовой миграции, - сказала представитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

Шоу-бизнес Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов. 5