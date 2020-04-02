Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 30 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 июня

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