Финансы

9111.ru9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 июня

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Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 30 июня 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Курсы доллара и евро на 30 июня

Банки.ру30 июня в 01:00

Курс валют на вторник: доллар продолжает падать

Sputnik Молдова29 июня в 13:10

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 30 июня

9111.ru29 июня в 08:02
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В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

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Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

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В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
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Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ

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«Челси» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

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REGNUM 02:05
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Политика

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
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Кино

Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»

На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
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Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Шоу-бизнес

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
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Экономика

Фондовые торги в США завершились в основном на подъеме

Азиатские фондовые индексы вчера в основном повысились, а европейские — после небольшого снижения перешли к росту.
Росбалт 02:10
Общество

ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

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РБК 01:27
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа вчера в 23:17
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Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
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Общество

В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека

Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM вчера в 14:04
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Вести.Ru 01:21
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru вчера в 02:24
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Общество

Ещё 1055 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выписаны ещё 1055 человек, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
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Армия и оружие

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

В Sohu рассказали о российской системе "Филин". Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия.
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
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