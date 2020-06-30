Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 31,17 копейки — до 78,9929 рубля, курс доллара увеличился на 49 копеек, до 70,4413 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 78,99 рубля

Общество Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов. 180

Авто Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей. 71

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 21

Экономика Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах. 13

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 547

Происшествия После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости. 121

Происшествия В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом. 7

Общество В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.

Общество Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции Свыше 4 млн москвичей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции, заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 151

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 210

Шоу-бизнес Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля. 11