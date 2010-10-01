Финансы
9111.ruЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года. Соответствующие данные размещены на сайте регулятора.
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Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
Общество
ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
В мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Сегодня утром, 2 июля, в возрасте 64 лет скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Уральский меридиан вчера в 23:53
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили вчера в 05:43
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Игры
Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в сеть трейлера
Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в сеть.
Известия вчера в 21:01
Гаджеты
OnePlus официально показала прототип бюджетного смартфона Nord
3DNews 30 июня в 11:55
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM 30 июня в 10:54
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Армия и оружие
Они скоро вторгнутся! — генерал ВСУ заявил, что Путин подписал указ «о нападении» на Украину
Накануне военный заявил, что президент России подписал указ о «нападении» на Украину.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Культура
Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Плёсе
2 июля в в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника откроется выставка работ Сальвадора Дали.
Культуромания 30 июня в 08:08
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях после фильма «Текст»
Комик Гарик Харламов сильно переживал после шквала критики, которая обрушилась на него из-за постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
URA.Ru вчера в 20:26
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM вчера в 09:13
Кино
Студия Marvel раскрыла судьбу Камней Бесконечности
Mockva.ru вчера в 22:11
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
РИА Новости вчера в 22:38
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 05:17
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Здоровье
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 10800000 человек
На этом фоне власти США выкупили почти весь запас препарата «Ремдесивир».
Первый канал 00:04
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru 30 июня в 05:26
Футбол
Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию»
Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
Все про Спорт ру вчера в 14:40
Общество
За поправки в Конституцию проголосовали около 70% жителей Хакасии
Как пишет «Ъ», перед выходом номера издания ЦИК сообщил, что за поправки в Конституцию в Хакасии проголосовали более 72%.
Московский Комсомолец Хакасия 00:16
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49